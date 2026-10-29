印度财政部将该国本财年经济增长预测从此前的7.1%上调至7.3%。据该部门10月经济评估报告，德国之声报道。印度FY27财年从2026年4月1日持续至2027年3月31日。

关键指标加速增长

该部指出，在全球经济预计增长约3%的背景下，印度的增长速度保持稳定。该部门数据显示，上个季度多项指标的增长加快，包括能源消费、港口货物吞吐量、商品和服务税收入以及汽车销量。

通胀风险

与此同时，财政部警告称，通胀压力将持续，并且印度卢比汇率面临风险。该部将油价和全球不确定性列为造成通胀风险的因素。财政部还认为，厄尔尼诺现象是额外威胁，因为其可能影响冬季播种前的土壤湿度。

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9月，印度消费者通胀率同比为5.54%，批发价格指数上涨11.39%。农村地区食品价格通胀率达到8%，城市地区为7.18%。燃料和电力价格上涨最快：2026年9月，该类别价格较一年前高出25.85%。

外汇储备与卢比汇率

财政部表示，印度外汇储备约为7210亿美元。该部门认为，尽管卢比兑美元长期走弱，该国仍具备足够能力应对外部风险并维持经济增长。

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