ВВП на душу у Варшавському регіоні сягнув 200,4% середнього — RMF24

У Польщі ВВП на душу населення у Варшавському столичному регіоні у 2024 році становив 200,4% від середнього показника по країні. Це майже втричі більше, ніж у Люблінському воєводстві, де зафіксували найнижчий рівень — 70,6% від середнього, повідомляє RMF24 з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі.

Регіональні відмінності

У статистиці Мазовецьке воєводство поділили на два статистичні регіони: Варшавський столичний і Мазовецький регіональний. Друге місце за рівнем ВВП на душу населення посіло Нижньосілезьке воєводство з показником 106,5% від середнього по країні. Далі розташувалися Великопольське воєводство — 104,9% та Сілезьке — 100,2%.

Показники нижче за середній рівень мали, зокрема, Поморське воєводство — 95,3%, Лодзинське — 94,6%, Мазовецький регіональний — 91%, Малопольське — 89,6% і Західнопоморське — 81,9%. У Підкарпатському воєводстві ВВП на душу населення становив 72,9% від середнього, у Вармінсько-Мазурському — 71%, а в Люблінському — 70,6%.

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Динаміка ВВП

Найбільше зростання ВВП у 2024 році зафіксували в Люблінському воєводстві — на 9,2%. Найменшим темп зростання був у Сілезькому воєводстві — 3,6%.

ВВП на душу населення не є прямим показником доходів чи якості життя окремих жителів. Він відображає вартість товарів і послуг, вироблених на певній території. На цей показник можуть впливати місця реєстрації головних офісів компаній, а також поїздки на роботу людей, які проживають в інших регіонах.

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