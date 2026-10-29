29 октября официальные курсы доллара и евро снизились

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на 1 копейку, а евро — на 9 копеек. Новые курсы валют вступают в силу 29 октября 2026 года.

Официальные курсы валют на четверг, 29 октября, составляют:

1 доллар США — 45,59 грн (45,60 грн по состоянию на 28 октября);

1 евро — 50,76 грн (50,85 грн по состоянию на 28 октября).

Средний курс в банках, по данным Минфина, составляет (покупка — продажа):

доллар США: 45,45 – 46,05 грн

евро: 50,65 – 51,40 грн.

Средний наличный курс в обменных пунктах (покупка – продажа):

доллар США: 46,25 – 46,60 грн

евро: 51,50–51,88 грн.

Источник: НБУ

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