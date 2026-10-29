29 października oficjalne kursy dolara i euro spadły

Narodowy Bank Ukrainy obniżył oficjalny kurs dolara o 1 kopiejkę, a euro — o 9 kopiejek. Nowe kursy walut obowiązują od 29 października 2026 roku.

Oficjalne kursy walut na czwartek, 29 października, wynoszą:

1 dolar amerykański – 45,59 UAH (45,60 UAH na dzień 28 października);

1 euro – 50,76 UAH (50,85 UAH na dzień 28 października).

Średni kurs w bankach, według danych Ministerstwa Finansów, wynosi (kupno – sprzedaż):

dolar amerykański: 45,45 – 46,05 UAH

euro: 50,65 – 51,40 UAH.

Średni kurs gotówkowy w kantorach (kupno – sprzedaż):

dolar amerykański: 46,25 – 46,60 UAH

euro: 51,50–51,88 UAH.

Źródło: NBU

Wcześniej dolar ustanowił nowy rekord historyczny.

Dopóki partnerzy przekazują środki, Narodowy Bank Ukrainy będzie dysponował zasobami pozwalającymi na utrzymanie kursu – twierdzi ekonomista Oleg Pendzin.

Z kursem wszystko w porządku, spada on: ekspert ekonomiczny Jurij Hawryleczko.

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