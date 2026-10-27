В Японии министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что правительство готово решительно действовать на валютном рынке. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Выступление в парламенте

Она сделала это заявление в Токио во вторник, 27 октября, во время выступления в парламенте. Катаяму спросили о возможном влиянии фискальной политики администрации на курс иены и динамику долгосрочных процентных ставок.

Мониторинг рынка

По словам министра, японские власти всегда следят за движениями на рынке, в том числе и сейчас, с высоким чувством срочности. Она также заявила о готовности правительства к решительным действиям на валютном рынке.

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Вопрос в парламенте касался именно возможного влияния фискальной политики администрации на иену и долгосрочные ставки. Катаяма не назвала конкретных шагов, которые правительство может предпринять на валютном рынке.

Публикация Channel NewsAsia основана на сообщении Reuters. Других подробностей о возможных действиях японских властей источник не приводит.

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