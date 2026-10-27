Według CNBC, HSBC zwiększył zysk przed opodatkowaniem o 32% rok do roku w trzecim kwartale, do 9,63 mld dolarów. Wynik niemal odpowiadał prognozie konsensusowej wynoszącej 9,69 mld dolarów.

Przychody i prognoza

Przychody banku wzrosły z 17,8 mld do 18,6 mld dolarów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jednocześnie wskaźnik ten był niższy od prognozy konsensusowej wynoszącej 18,93 mld dolarów.

Szacunki konsensusowe, z którymi CNBC porównuje kwartalne wyniki HSBC, zostały zebrane przez sam bank. Dochód odsetkowy netto HSBC wzrósł w lipcu–wrześniu o 6% rok do roku, do 9,3 mld dolarów.

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Koszty i skup akcji

Koszty operacyjne banku w trzecim kwartale spadły o 12%. We wrześniu HSBC poinformował również o zakończeniu programu skupu akcji o wartości około 1 mld dolarów.

W ramach programu bank odkupił do umorzenia około 48,7 mln akcji na rynkach Wielkiej Brytanii i Hongkongu.

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