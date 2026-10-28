W Polsce tylko 25% respondentów obecnie ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą. To o 5 punktów procentowych mniej niż rok wcześniej, gdy takiej odpowiedzi udzieliło 30% ankietowanych. Wynika to z raportu „Finanse Polaków 2026”, o którym informuje RMF24, powołując się na Bank Millennium.

Dochody bez zmian, ale oszczędności maleją

Badanie przeprowadzono latem. 68% jego uczestników oświadczyło, że w ciągu poprzednich sześciu miesięcy ich dochody się nie zmieniły. Jednocześnie stabilność dochodów nie oznacza dla respondentów poczucia bezpieczeństwa finansowego.

Próby odkładania pieniędzy zadeklarowało 76% ankietowanych, jednak 32% oszczędzających przeznacza na ten cel mniej niż 5% swoich miesięcznych dochodów. Kolejne 28% respondentów wskazało, że ich oszczędności w tym roku się zmniejszyły. Najczęściej wiązało się to z nieplanowanymi wydatkami lub wykorzystaniem poduszki finansowej na bieżące potrzeby.

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Ostrożne podejście do inwestycji

Większość uczestników badania ostrożnie podchodzi do inwestowania. Ponad połowa uważa, że wymaga ono specjalistycznej wiedzy, a tylko 11% wysoko ocenia własne kompetencje inwestycyjne. Głównymi motywami oszczędzania i inwestowania pozostają zabezpieczenie przyszłości oraz ochrona środków przed inflacją.

Bezpieczeństwo lokat jest dla ankietowanych ważniejsze niż możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu: tylko niewielka część respondentów jest gotowa na większe ryzyko w zamian za wyższą dochodowość. Jednocześnie 48% uczestników chciałoby lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi, 42% określiło swoje umiejętności w zakresie finansów osobistych jako średnie, a 20% nie odczuwa braku takiej wiedzy.

Badanie „Finanse Polaków 2026” przeprowadzono metodą ankiety internetowej CAWI na ogólnopolskim panelu Ariadna wśród 1050 osób pełnoletnich. To piąta edycja projektu.

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