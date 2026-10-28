В Польше лишь 25% опрошенных сейчас оценивают свое материальное положение как хорошее. Это на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее, когда так ответили 30% респондентов. Об этом говорится в отчете «Финансы поляков 2026», о котором сообщает RMF24 со ссылкой на Bank Millennium.

Доходы без изменений, но сбережения сокращаются

Опрос проводился летом. 68% его участников заявили, что за предыдущие шесть месяцев их доходы не изменились. В то же время стабильность доходов не означает для респондентов ощущения финансовой безопасности.

О попытках откладывать деньги сообщили 76% опрошенных, однако 32% тех, кто сберегает, направляют на это менее 5% своего ежемесячного дохода. Еще 28% респондентов указали, что их сбережения в этом году сократились. Чаще всего это было связано с незапланированными расходами или использованием финансовой подушки на текущие нужды.

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Осторожное отношение к инвестициям

Большинство участников исследования осторожно относятся к инвестированию. Более половины считают, что для этого нужны специальные знания, а лишь 11% высоко оценивают собственные инвестиционные компетенции. Главными мотивами для сбережения и инвестирования остаются обеспечение будущего и защита средств от инфляции.

Безопасность вложений для опрошенных важнее возможности получить высокую доходность: лишь незначительная часть респондентов готова к большему риску ради более высокой доходности. В то же время 48% участников хотели бы лучше управлять своими деньгами, 42% назвали свои навыки в сфере личных финансов средними, а 20% не ощущают нехватки таких знаний.

Исследование «Финансы поляков 2026» провели методом онлайн-анкетирования CAWI на общепольской панели Ariadna среди 1050 совершеннолетних лиц. Это пятое издание проекта.

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