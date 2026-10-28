在波兰，目前仅有25%的受访者认为自己的经济状况良好。这比一年前低5个百分点，当时有30%的受访者作出这一回答。据RMF24援引Bank Millennium的消息称，这一数据来自《2026年波兰人的财务》报告。

收入未变，但储蓄在减少

该调查于夏季进行。68%的参与者表示，在此前六个月中，他们的收入没有变化。同时，收入稳定并不意味着受访者具有财务安全感。

76%的受访者表示曾尝试存钱，但在储蓄者中，32%的人用于储蓄的金额不足其月收入的5%。另有28%的受访者表示，他们的储蓄今年有所减少。这最常与计划外支出或将财务缓冲金用于当前需求有关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对投资持谨慎态度

大多数研究参与者对投资持谨慎态度。超过半数认为投资需要专业知识，而只有11%的人对自己的投资能力评价较高。为未来提供保障和保护资金免受通胀影响，仍是储蓄和投资的主要动机。

对受访者而言，投资安全性比获得高收益的可能性更重要：只有一小部分受访者愿意为了更高收益而承担更大风险。同时，48%的参与者希望能更好地管理自己的资金，42%认为自己在个人理财方面的能力处于中等水平，20%并不觉得缺乏这类知识。

《2026年波兰人的财务》研究通过CAWI在线问卷方式，在覆盖全国的Ariadna样本组中对1050名成年人士进行。这是该项目的第五版。

关注我们在