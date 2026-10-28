Лише 25% поляків задоволені своїм фінансовим становищем — RMF24

У Польщі лише 25% опитаних нині оцінюють своє матеріальне становище як добре. Це на 5 відсоткових пунктів менше, ніж роком раніше, коли так відповіли 30% респондентів. Про це йдеться у звіті «Фінанси поляків 2026», про який повідомляє RMF24 з посиланням на Bank Millennium.

Доходи без змін, але заощадження зменшуються

Опитування проводили влітку. 68% його учасників заявили, що за попередні шість місяців їхні доходи не змінилися. Водночас стабільність доходів не означає для респондентів відчуття фінансової безпеки.

Про спроби відкладати гроші повідомили 76% опитаних, однак 32% тих, хто заощаджує, спрямовують на це менш як 5% свого щомісячного доходу. Ще 28% респондентів зазначили, що їхні заощадження цього року скоротилися. Найчастіше це було пов’язано з незапланованими витратами або використанням фінансової подушки на поточні потреби.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обережне ставлення до інвестицій

Більшість учасників дослідження обережно ставляться до інвестування. Понад половина вважає, що для цього потрібні спеціальні знання, а лише 11% добре оцінюють власні інвестиційні компетенції. Головними мотивами для заощадження та інвестування залишаються забезпечення майбутнього й захист коштів від інфляції.

Безпека вкладень для опитаних важливіша за можливість отримати високу дохідність: лише незначна частина респондентів готова до більшого ризику заради вищої дохідності. Водночас 48% учасників хотіли б краще управляти своїми грошима, 42% назвали свої навички у сфері особистих фінансів середніми, а 20% не відчувають браку таких знань.

Дослідження «Фінанси поляків 2026» провели методом онлайн-анкетування CAWI на загальнопольській панелі Ariadna серед 1050 повнолітніх осіб. Це п’яте видання проєкту.

Читай нас у