Według South China Morning Post Unia Europejska planuje przeprowadzić w Pekinie w Chinach dialog makroekonomiczny ze stroną chińską w tygodniu rozpoczynającym się 23 listopada. Europejskiej delegacji w rozmowach ma przewodniczyć dyrektor generalny Maarten Verwey.

Spotkanie w Pekinie

Jak informuje gazeta, dialog ten jest częścią serii wizyt wysokich rangą urzędników UE odpowiedzialnych za gospodarkę, finanse i sektor bankowy w chińskiej stolicy w najbliższych miesiącach.

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Kurs juana

Według źródeł SCMP celem rozmów jest przekonanie Pekinu do ponownego rozważenia wartości juana i zaprzestania utrzymywania jego kursu na niskim poziomie. Gazeta wiąże to z próbami wsparcia borykającego się z trudnościami przemysłu UE.

SCMP zauważa również, że rozmowy walutowe odbędą się po tym, jak Chiny zgodziły się ograniczyć eksport samochodów hybrydowych. Gazeta określa kwestię kursu juana jako trudniejsze zadanie dla strony europejskiej.

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