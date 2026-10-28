По данным South China Morning Post, Европейский Союз планирует провести в Пекине, Китай, макроэкономический диалог с китайской стороной на неделе, начинающейся 23 ноября. Европейскую делегацию на переговорах должен возглавить генеральный директор Маартен Вервей.

Встреча в Пекине

По информации издания, этот диалог является частью серии визитов высокопоставленных чиновников ЕС, отвечающих за экономику, финансы и банковский сектор, в китайскую столицу в ближайшие месяцы.

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Курс юаня

По информации источников SCMP, цель переговоров — убедить Пекин пересмотреть стоимость юаня и прекратить сдерживать его курс. Издание связывает это с попытками поддержать испытывающую трудности промышленность ЕС.

SCMP также отмечает, что валютные переговоры состоятся после того, как Китай согласился ограничить экспорт гибридных автомобилей. Издание называет вопрос курса юаня более сложной задачей для европейской стороны.

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