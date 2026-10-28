Japońska Kyoto Financial Group może sprzedać więcej strategicznych pakietów akcji spółek, ponieważ wzrost stóp procentowych sprawia, że kredytowanie staje się bardziej opłacalne. Prezes regionalnej grupy finansowej Nobuhiro Doi oświadczył, że bank musi zrewidować swoje podejście do takich aktywów.

„Wchodzimy w erę, w której możemy zarabiać więcej, zamieniając te akcje na gotówkę i kierując ją na kredytowanie” — powiedział Doi w wywiadzie dla The Japan Times. Według niego zmiana otoczenia rynkowego zmusza grupę finansową do ponownego przemyślenia portfela strategicznych udziałów.

Plan ograniczenia pakietów

Kyoto Financial od wielu lat posiada pakiety akcji dużych japońskich spółek z Kioto, w tym Nintendo i Kyocera. Takie krzyżowe posiadanie akcji było tradycyjnie wykorzystywane przez banki i przedsiębiorstwa w Japonii do wzmacniania relacji biznesowych. Jednocześnie japońskie władze wzywają kredytodawców do odejścia od tej praktyki w celu poprawy ładu korporacyjnego.

W kwietniu Kyoto Financial zobowiązała się do marca 2029 roku zmniejszyć strategiczne pakiety akcji o ponad 300 mld jenów. To trzykrotnie więcej niż poprzedni cel. Doi zaznaczył, że grupa może pójść jeszcze dalej. W roku finansowym zakończonym w marcu sprzedała akcje o wartości około 160 mld jenów, w tym część pakietu Nintendo.

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Jednocześnie, w związku ze wzrostem japońskiego rynku akcji, wartość pozostałych aktywów wzrosła. Na koniec czerwca niezrealizowany zysk ze strategicznych pakietów przekraczał 1 bln jenów — mniej więcej tyle, ile wynosiła kapitalizacja rynkowa samej Kyoto Financial.

Kredyty zamiast obligacji

Środki ze sprzedaży akcji mogą zostać przeznaczone na rozszerzenie akcji kredytowej lub przejęcie innych firm finansowych. W kwietniu Kyoto Financial utworzyła zespół do badania możliwości wzrostu poprzez fuzje i przejęcia. Doi wskazał banki regionalne, banki internetowe i inne instytucje finansowe jako potencjalne cele, lecz podkreślił, że grupa obecnie nie przygotowuje żadnych konkretnych transakcji.

Bank preferuje również kredyty wobec japońskich obligacji rządowych, powołując się na aktywny popyt ze strony kredytobiorców korporacyjnych, w tym małych producentów. Pod koniec czerwca wartość papierów wartościowych Kyoto Financial wynosiła około 1,7 bln jenów, podczas gdy w marcu 2025 roku było to około 2,5 bln jenów. Doi powiedział, że grupa rozważy powrót do krajowych obligacji po uzyskaniu wyraźniejszego obrazu szczytowego poziomu stopy Banku Japonii.

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