随着利率上升使贷款业务更具盈利性，日本京都金融集团可能出售更多公司的战略持股。这家地区金融集团总裁土井信宏表示，该银行需要重新审视其对这类资产的处理方式。

土井在接受《日本时报》采访时表示：“我们正进入一个时代，通过将这些股票变现并将资金投向贷款，我们可以赚取更多收益。”他称，市场环境的变化正迫使该金融集团重新思考其战略持股组合。

减持计划

京都金融多年来一直持有总部位于京都的大型日本企业的股份，包括任天堂和京瓷。这类交叉持股传统上被日本的银行和企业用于加强商业关系。与此同时，日本当局正敦促贷款机构放弃这一做法，以改善公司治理。

今年4月，京都金融承诺在2029年3月前将战略持股减少超过3000亿日元。这是此前目标的三倍。土井指出，该集团可能会进一步减持。在截至3月的财年中，该集团出售了价值约1600亿日元的股票，其中包括部分任天堂持股。

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与此同时，由于日本股市上涨，剩余资产的价值有所增加。截至6月底，战略持股的未实现收益超过1万亿日元——与京都金融自身的市值大致相当。

贷款取代债券

出售股票所得资金可能用于扩大贷款业务或收购其他金融公司。今年4月，京都金融成立了一个团队，以研究通过并购实现增长的机会。土井将地区银行、网上银行和其他金融机构列为潜在目标，但强调该集团目前并未准备任何具体交易。

该银行还倾向于贷款而非日本国债，理由是企业借款人需求旺盛，其中包括小型制造商。截至6月底，京都金融持有的证券规模约为1.7万亿日元，而2025年3月约为2.5万亿日元。土井表示，在更清楚地了解日本央行利率峰值水平后，该集团将考虑重新投资国内债券。

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