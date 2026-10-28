Minister finansów Korei Południowej Lee Hyeon-il oświadczył, że Bloomberg powinien ponownie rozważyć klasyfikację kraju jako rynku wschodzącego w Bloomberg Global Aggregate Index. Poruszył tę kwestię podczas spotkania z Bingiem Li, szefem działu Azji i Pacyfiku Bloomberg L.P., informuje Korea Herald.

Przegląd klasyfikacji

Według ministra należy ocenić, czy obecna klasyfikacja Korei Południowej w indeksie pozostaje właściwa. Zaznaczył, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy zaliczają ten kraj do gospodarek rozwiniętych.

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Lee wskazał również na postępy Korei Południowej w poprawie dostępu zagranicznych inwestorów do jej rynku. Minister wezwał Bloomberg, by nadal zwracał uwagę na te czynniki i uwzględniał je podczas przyszłych przeglądów statusu kraju w indeksie.

Komunikacja z inwestorami

Osobno Lee podkreślił znaczenie komunikacji z globalnymi inwestorami i poprosił Bloomberg o wsparcie tego procesu za pośrednictwem usług informacji finansowej i kanałów medialnych spółki. Przedstawiciel Bloomberg uznał znaczenie współpracy z władzami Korei Południowej i oświadczył, że firma będzie pracować nad tym, aby międzynarodowi inwestorzy lepiej rozumieli południowokoreański rynek.

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