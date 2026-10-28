Министр финансов Южной Кореи Ли Хён Иль заявил, что Bloomberg следует пересмотреть отнесение страны к развивающимся рынкам в Bloomberg Global Aggregate Index. Он поднял этот вопрос во время встречи с руководителем Азиатско-Тихоокеанского направления Bloomberg L.P. Бингом Ли, сообщает Korea Herald.

Пересмотр классификации

По словам министра, необходимо оценить, остается ли действующая классификация Южной Кореи в индексе уместной. Он отметил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк относят страну к развитым государствам.

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Ли также указал на прогресс Южной Кореи в улучшении доступа иностранных инвесторов к ее рынку. Министр призвал Bloomberg и далее уделять внимание этим факторам и учитывать их при будущих пересмотрах статуса страны в индексе.

Коммуникация с инвесторами

Отдельно Ли подчеркнул важность коммуникации с глобальными инвесторами и попросил Bloomberg поддержать этот процесс через финансовые информационные сервисы и медиаканалы компании. Представитель Bloomberg признал важность взаимодействия с властями Южной Кореи и заявил, что компания будет работать над тем, чтобы международные инвесторы лучше понимали южнокорейский рынок.

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