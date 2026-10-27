По данным CNBC, HSBC в третьем квартале увеличил прибыль до налогообложения на 32% в годовом выражении — до 9,63 млрд долларов. Результат почти соответствовал консенсус-прогнозу в 9,69 млрд долларов.

Выручка и прогноз

Выручка банка выросла с 17,8 млрд до 18,6 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 18,93 млрд долларов.

Консенсусные оценки, с которыми CNBC сравнивает квартальные результаты HSBC, собрал сам банк. Чистый процентный доход HSBC в июле—сентябре вырос на 6% в годовом выражении — до 9,3 млрд долларов.

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Расходы и выкуп акций

Операционные расходы банка в третьем квартале сократились на 12%. В сентябре HSBC также сообщил о завершении программы выкупа акций примерно на 1 млрд долларов.

В рамках программы банк выкупил для аннулирования около 48,7 млн акций на рынках Великобритании и Гонконга.

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