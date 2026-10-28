В Новой Зеландии Резервный банк сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,75%, что стало неожиданностью для рынка, который почти наверняка ожидал ее повышения. После решения новозеландский доллар резко снизился по отношению к основным валютам: по состоянию на 8:00 по восточному времени США он терял 1,3% к доллару США и австралийскому доллару, а также более 1% к фунту стерлингов, евро и иене.

Как сообщает CNBC, за шесть месяцев новозеландская валюта потеряла почти 5% по отношению к американскому доллару. Решение принял Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии: его поддержали четыре из семи членов комитета.

Инфляция замедлилась

Трейдеры практически заложили повышение ставки в котировки, а большинство опрошенных Reuters экономистов также прогнозировали ужесточение денежно-кредитной политики. В то же время годовая инфляция в Новой Зеландии в третьем квартале составила 3,7% против 4,1% кварталом ранее и оказалась ниже ожиданий.

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Целевой диапазон инфляции центрального банка составляет от 1% до 3%. В июле и сентябре регулятор уже дважды повышал ставку, ссылаясь на экономические последствия войны между США и Ираном. В банке отметили, что глобальные события усиливают краткосрочное инфляционное давление: из-за перебоев на мировых энергетических рынках выросли цены на топливо, а обменный курс с начала сентября снизился примерно на 3%.

Рынок пересмотрел ожидания

Новая Зеландия является нетто-импортером энергии, поэтому уязвима к внешним сбоям в цепочках поставок. В июле—сентябре существенное давление на цены оказывали бензин, электроэнергия и международные авиаперелеты. Регулятор заявил, что стремится вернуть инфляцию к 2% в среднесрочной перспективе, не реагируя чрезмерно на временные колебания цен и избегая ненужной нестабильности в экономике.

После решения вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре, по данным LSEG, снизилась до 40,8% — против почти трех шансов из четырех несколькими часами ранее. Доходность 10-летних государственных облигаций Новой Зеландии упала на 3 базисных пункта, а двухлетних — на 11 базисных пунктов.

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