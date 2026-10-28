W Nowej Zelandii Bank Rezerw utrzymał główną stopę procentową na poziomie 2,75%, zaskakując rynek, który niemal z pewnością oczekiwał jej podwyżki. Po decyzji dolar nowozelandzki gwałtownie osłabił się wobec głównych walut: o godz. 8:00 czasu wschodniego w USA tracił 1,3% wobec dolara amerykańskiego i dolara australijskiego, a także ponad 1% wobec funta szterlinga, euro i jena.

Jak podaje CNBC, w ciągu sześciu miesięcy waluta Nowej Zelandii straciła niemal 5% wobec dolara amerykańskiego. Decyzję podjął Komitet Polityki Pieniężnej Banku Rezerw Nowej Zelandii: poparło ją czterech z siedmiu członków komitetu.

Inflacja spowolniła

Traderzy praktycznie uwzględniali podwyżkę stopy w wycenach, a większość ekonomistów ankietowanych przez Reuters również prognozowała zaostrzenie polityki pieniężnej. Jednocześnie roczna inflacja w Nowej Zelandii wyniosła w trzecim kwartale 3,7% wobec 4,1% kwartał wcześniej i okazała się niższa od oczekiwań.

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Docelowy przedział inflacyjny banku centralnego wynosi od 1% do 3%. W lipcu i wrześniu regulator już dwukrotnie podnosił stopę, powołując się na gospodarcze skutki wojny między USA a Iranem. Bank zaznaczył, że globalne wydarzenia zwiększają krótkoterminową presję inflacyjną: ceny paliw wzrosły z powodu zakłóceń na światowych rynkach energii, a kurs walutowy spadł od początku września o około 3%.

Rynek zrewidował oczekiwania

Nowa Zelandia jest importerem netto energii, dlatego jest narażona na zewnętrzne zakłócenia w łańcuchach dostaw. Od lipca do września znaczną presję na ceny wywierały benzyna, energia elektryczna i międzynarodowe podróże lotnicze. Regulator oświadczył, że dąży do sprowadzenia inflacji do 2% w średnim okresie, nie reagując nadmiernie na tymczasowe wahania cen i unikając niepotrzebnej niestabilności w gospodarce.

Po decyzji prawdopodobieństwo podwyżki stopy o 25 punktów bazowych w grudniu, według danych LSEG, spadło do 40,8% z niemal trzech szans na cztery kilka godzin wcześniej. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Nowej Zelandii spadła o 3 punkty bazowe, a dwuletnich — o 11 punktów bazowych.

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