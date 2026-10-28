新西兰储备银行将关键利率维持在2.75%，令市场感到意外，因为市场几乎肯定预期该行将加息。决定公布后，新西兰元兑主要货币大幅下跌：截至美国东部时间8:00，新西兰元兑美元和澳元下跌1.3%，兑英镑、欧元和日元下跌超过1%。

据CNBC报道，过去六个月，新西兰货币兑美元已下跌近5%。该决定由新西兰储备银行货币政策委员会作出，委员会7名成员中有4人支持这一决定。

通胀放缓

交易员实际上已将加息计入报价，多数接受路透社调查的经济学家也预测货币政策将收紧。与此同时，新西兰第三季度年通胀率为3.7%，低于上一季度的4.1%，也低于预期。

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央行的通胀目标区间为1%至3%。7月和9月，监管机构已两次加息，理由是美国与伊朗之间战争带来的经济后果。该行指出，全球事件正在加剧短期通胀压力：全球能源市场中断导致燃料价格上涨，而汇率自9月初以来已下跌约3%。

市场修正预期

新西兰是能源净进口国，因此容易受到外部供应链中断的影响。7月至9月期间，汽油、电力和国际航空旅行对价格造成了显著压力。监管机构表示，其目标是在中期内使通胀回到2%，不过度应对暂时性的价格波动，并避免给经济带来不必要的不稳定。

根据LSEG数据，决定公布后，12月加息25个基点的概率降至40.8%，而几小时前这一概率接近四分之三。新西兰10年期政府债券收益率下降3个基点，2年期政府债券收益率下降11个基点。

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