Центробанк Нової Зеландії зберіг ставку 2,75%, долар країни впав — CNBC

У Новій Зеландії Резервний банк залишив ключову процентну ставку на рівні 2,75%, несподівано для ринку, який майже напевно очікував її підвищення. Після рішення новозеландський долар різко знизився щодо основних валют: станом на 8:00 за східним часом США він втрачав 1,3% щодо долара США та австралійського долара, а також понад 1% щодо фунта стерлінгів, євро та єни.

Як повідомляє CNBC, за шість місяців новозеландська валюта втратила майже 5% щодо американського долара. Рішення ухвалив Комітет з монетарної політики Резервного банку Нової Зеландії: його підтримали чотири з семи членів комітету.

Інфляція сповільнилася

Трейдери практично закладали підвищення ставки в котирування, а більшість опитаних Reuters економістів також прогнозували посилення монетарної політики. Водночас річна інфляція у Новій Зеландії в третьому кварталі становила 3,7% проти 4,1% кварталом раніше та виявилася нижчою за очікування.

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Цільовий діапазон інфляції центрального банку становить від 1% до 3%. У липні та вересні регулятор уже двічі підвищував ставку, посилаючись на економічні наслідки війни між США та Іраном. У банку зазначили, що глобальні події посилюють короткостроковий інфляційний тиск: через перебої на світових енергоринках зросли ціни на паливо, а обмінний курс від початку вересня знизився приблизно на 3%.

Ринок переглянув очікування

Нова Зеландія є нетто-імпортером енергії, тому вразлива до зовнішніх збоїв у ланцюгах постачання. У липні—вересні суттєвий тиск на ціни чинили бензин, електроенергія та міжнародні авіаперельоти. Регулятор заявив, що прагне повернути інфляцію до 2% у середньостроковій перспективі, не реагуючи надмірно на тимчасові цінові коливання та уникаючи непотрібної нестабільності в економіці.

Після рішення ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні, за даними LSEG, знизилася до 40,8% — проти майже трьох шансів із чотирьох кількома годинами раніше. Прибутковість 10-річних державних облігацій Нової Зеландії впала на 3 базисні пункти, а дворічних — на 11 базисних пунктів.

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