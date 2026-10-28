Страны и регионы, наиболее согласованные с США, в январе—августе 2026 года чисто приобрели американские гособлигации на 174,3 млрд долларов без учета краткосрочных векселей. Это более чем на 60% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель за этот период с 2021 года, сообщает The Japan Times.

Наиболее заметным спад был в Азии. Япония, крупнейший иностранный держатель американских гособлигаций, за восемь месяцев купила их лишь на 389 млн долларов — на 99% меньше в годовом измерении. Южная Корея продала бумаги на 23,8 млрд долларов, что стало крупнейшей чистой продажей за этот период в статистике, доступной с 1977 года. Тайвань также был чистым продавцом.

Возможные факторы

Аналитики называют среди возможных причин ослабление азиатских валют, рост доходности облигаций на внутренних рынках, больший спрос на акции и обеспокоенность политикой США. Ослабление иены и южнокорейской воны снизило покупательную способность, а правительства также использовали валютные резервы.

В мае представитель Министерства финансов Японии заявлял, что продажа гособлигаций США для поддержки иены может быть контрпродуктивной. В сентябре Банк Кореи сообщил о намерении расширить инвестиции части резервов, которыми управляют внутренние управляющие активами, за пределы американских облигаций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

У японских инвесторов больше стимулов оставлять капитал внутри страны из-за многолетних максимумов доходности на внутреннем рынке. В то же время южнокорейские инвесторы предпочитают акции, а капитал из Тайваня частично переместился в акции и депозиты.

Ограничения статистики

Оценка охватывает 57 стран и регионов и учитывает операции официальных и частных инвесторов с бумагами с первоначальным сроком погашения более одного года. Уровень согласованности с США определяли по тому, как часто страны голосовали так же, как Вашингтон, по ключевым резолюциям ООН.

В то же время статистика не разделяет покупки правительств и частных инвесторов на уровне отдельных государств. Кроме того, американские данные могут относить бумаги к стране хранителя или посредника, а не конечного владельца. Поэтому показатели Великобритании и Бельгии могут частично отражать операции инвесторов из других стран.

Иностранцы все еще владели американскими гособлигациями на 7,85 трлн долларов по состоянию на август, что близко к историческому максимуму. Однако их доля на рынке снизилась до менее чем трети против пиковых 52% в 2012 году. Долю федерального долга, которую удерживают частные инвесторы, в том числе банки, хедж-фонды и взаимные фонды, оценивают примерно в 70% — почти максимум с 1990 года.

Читай нас в