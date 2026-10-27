Przedsiębiorstwa państwowe australijskiego stanu Tasmania, które mają trudności finansowe, będą potrzebować około 1,8 mld dolarów wsparcia od podatników — oświadczył audytor stanu Martin Thompson. Poinformował o tym ABC News Australia.

Według jego raportu w roku finansowym 2025–2026 przedsiębiorstwa państwowe przekazały do budżetu stanu 158,83 mln dolarów, jednocześnie otrzymując 743,47 mln dolarów wsparcia w formie subsydiów i wkładów kapitałowych. Tym samym ich utrzymanie kosztowało podatników 584,64 mln dolarów. Przedsiębiorstwa zrealizowały również tylko połowę własnych wskaźników docelowych.

Majowy budżet Tasmanii przewiduje zwiększenie wsparcia do 909 mln dolarów w 2029 roku. Jednocześnie władze liczą na wzrost wpływów z tych przedsiębiorstw, co ma częściowo zrekompensować koszty.

Zadłużenie sektora

Thompson wskazał na spadek rentowności przedsiębiorstw państwowych, wzrost zadłużenia, zależność od finansowania rządowego oraz zmniejszenie ich wkładu do budżetu. Według jego prognozy łączne zadłużenie sektora wzrośnie z 5,39 mld dolarów do 8,94 mld dolarów w 2030 roku.

Osobno zadłużenie sektora administracji publicznej wynosi już 6,82 mld dolarów i według prognoz do końca dekady osiągnie 9,47 mld dolarów.

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Sytuacja TT-Line

Audytor zaznaczył, że TT-Line, Homes Tasmania i Metro Tasmania zgłosiły istotną niepewność co do zdolności do kontynuowania działalności bez stałego wsparcia i finansowania ze strony rządu.

W sierpniu 2025 roku Thompson uznał TT-Line — operatora promów Spirit of Tasmania — za niewypłacalnego. Firma nie zgodziła się z tym wnioskiem, powołując się na wsparcie finansowe stanu. W roku finansowym 2025–2026 otrzymała wkład kapitałowy w wysokości 74,5 mln dolarów, a w ciągu kolejnych czterech lat ma otrzymać jeszcze 506 mln dolarów.

Według ABC News Australia program wymiany statków kosztował o 717 mln dolarów więcej, niż oczekiwano, i spowodował wieloletnie opóźnienie wprowadzenia nowych promów do eksploatacji. Skarbnik Tasmanii Eric Abetz oświadczył, że rząd wzmacnia nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi, rozliczalność i przejrzystość.

W osobnym raporcie Thompson przeanalizował ponad 250 dokumentów Ministerstwa Finansów dotyczących nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi i doszedł do wniosku, że resort nie zawsze przekazywał skarbnikowi informacje potrzebne do podejmowania uzasadnionych decyzji. Ministerstwo zgodziło się poprawić monitorowanie i jakość rekomendacji.

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