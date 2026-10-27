澳大利亚塔斯马尼亚州审计长马丁·汤普森表示，该州面临财务困难的国有企业将需要约18亿美元的纳税人支持。澳大利亚广播公司新闻对此进行了报道。

根据他的报告，在2025—2026财年，国有企业向州预算缴纳了1.5883亿美元，同时以补贴和资本注入的形式获得了7.4347亿美元支持。因此，其维持成本使纳税人承担了5.8464亿美元。这些企业也仅完成了自身目标指标的一半。

塔斯马尼亚5月预算计划在2029年将支持规模提高至9.09亿美元。同时，当局预计这些企业的收入将增长，从而部分抵消相关支出。

部门借款

汤普森指出，国有企业的盈利能力下降、借款增加、依赖政府资金，以及其对预算的回报减少。根据他的预测，该部门的借款总额将从53.9亿美元增至2030年的89.4亿美元。

此外，一般政府部门的借款已达68.2亿美元，预计到本十年末将达到94.7亿美元。

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TT-Line的状况

审计长指出，TT-Line、Homes Tasmania和Metro Tasmania均报告称，在没有政府持续支持和资金的情况下，其持续经营能力存在重大不确定性。

2025年8月，汤普森认定塔斯马尼亚之魂渡轮运营商TT-Line无力偿债。该公司不同意这一结论，并援引州政府的财政支持。该公司在2025—2026财年获得了7450万美元的资本注入，并将在随后四年内再获得5.06亿美元。

据澳大利亚广播公司新闻报道，船舶更换计划的成本比预期高出7.17亿美元，并导致新渡轮投入运营延迟多年。塔斯马尼亚州财政部长埃里克·阿贝茨表示，政府正在加强对国有企业的监督、问责和透明度。

在另一份报告中，汤普森审查了财政部超过250份有关国有企业监督的文件，并得出结论称，该部门并不总是向财政部长提供作出有根据决策所需的信息。财政部同意改善监测工作和建议的质量。

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