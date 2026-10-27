议会支持在2027年维持银行50%的所得税税率

乌克兰最高拉达原则上支持了第15262号法案，该法案规定2027年将银行所得税的加征税率维持在50%的水平。该法案已通过一读。

乌克兰最高拉达财政、税收和海关政策委员会主席达尼洛·赫特曼采夫在Telegram上发布了这一消息。

“第15262号法案——一读通过。265票赞成！感谢各位同事的支持，”消息中写道。

赫特曼采夫指出，如果该法案获得通过，这将是最高拉达第四次支持提高银行税率。 据他介绍，前三次调整都相当成功，因为成功从银行体系中为预算筹集了额外资金——该体系即使在战争期间仍能获得超额利润。

“银行积累了巨额流动性，却未将其用于正常经营活动。当我们与企业界会面时，他们首要且最重要的诉求就是廉价资金。 但国内缺乏低成本资金，尽管银行体系中存在闲置资金。相反，银行却通过国债交易获利，而非向经济提供贷款，”这位议员强调道。

这正是将银行部分超额利润用于满足军队需求的基础。仅在2027年，此举就将为国家预算额外增加380亿格里夫纳。

来源：达尼洛·赫特曼采夫

此前，最高拉达已延长了在乌克兰武装部队服役的外国人的居留证办理期限。

此外，最高拉达已开始审议包含5236项修正案的2027年预算案。

此前，最高拉达预算委员会支持提高军人薪资。

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