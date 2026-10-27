Рада поддержала сохранение 50-процентной ставки налога на прибыль банков в 2027 году

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 15262, предусматривающий сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50 % в 2027 году. Документ был принят в первом чтении.

Об этом в Telegram сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«№15262 – принят в первом чтении. 265 – за! Спасибо коллегам за поддержку», – говорится в сообщении.

Гетманцев отметил, что в случае принятия закона это будет уже четвертый раз, когда Рада поддержала повышение ставки для банков. По его словам, предыдущие три раза оказались достаточно успешными, ведь удалось привлечь дополнительные средства в бюджет из банковской системы, которая получает сверхприбыль даже во время войны.

«У банков образовалась огромная ликвидность, которую они не используют для обычной деятельности. Когда мы встречаемся с представителями бизнеса, первое и самое главное их требование — дешёвые деньги. Но дешевых денег в стране нет, хотя свободные средства в банковской системе есть. Зато банки зарабатывают на операциях с государственными ценными бумагами, вместо того чтобы кредитовать экономику», — подчеркнул депутат.

Именно это является основанием для направления части сверхприбылей банков на нужды армии. Только в 2027 году это принесет дополнительные 38 млрд грн в государственный бюджет.

Источник: Даниил Гетманцев

До этого Рада продлила сроки оформления удостоверений для иностранцев, служащих в ВСУ.

Также Верховная Рада приступила к рассмотрению бюджета на 2027 год с 5236 поправками.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

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