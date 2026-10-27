Министерство финансов Израиля подготовило для следующего правительства пакет экономических мер, призванных профинансировать увеличение оборонного бюджета и сдержать рост бюджетного дефицита и соотношения государственного долга к ВВП. Часть инициатив разработали совместно с Банком Израиля, сообщает Jerusalem Post.

Предложенную политику должно реализовать правительство, которое будет сформировано после выборов. Одной из главных задач для новой коалиции станет принятие бюджета на 2027 год или двухлетнего бюджета на 2027–2028 годы, который должен предусматривать комплексные реформы в рамках Закона об экономическом урегулировании.

Налоговые предложения

Среди возможных шагов — обязательное декларирование доходов от аренды жилья и налогообложение таких доходов с первого шекеля. Сейчас доход от аренды до 5654 шекелей в месяц освобожден от налога. Часть этих законодательных инициатив задержалась в финансовом комитете Кнессета.

Также предлагается ввести налог для международных поставщиков контента, который в стране называют «налогом Netflix», сократить налоговые льготы на пенсионные взносы и отменить освобождение от НДС для секторов, которые сейчас имеют такие льготы.

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Согласно действующим автоматическим бюджетным положениям, в 2027 году сохранятся заморозка корректировки диапазонов подоходного налога, налоговых льготных баллов и взносов в систему национального страхования, а также текущая ставка НДС. Поступления от этих мер оцениваются в 10 млрд шекелей.

Топливо и оборонный бюджет

После двух месяцев субсидирования бензина на 1 шекель за литр, которое обошлось бюджету более чем в 500 млн шекелей, субсидию планируют завершить в субботу вечером. Это может повысить цену топлива как минимум на 1 шекель за литр; дальнейший рост будет зависеть от мировых цен на топливо.

Стоимость литра 95-го бензина при самообслуживании, как ожидает издание, может достичь 8,90 шекеля. В то же время приблизительно однопроцентное снижение курса доллара по отношению к шекелю может смягчить подорожание. По оценке Jerusalem Post, рост цен на топливо может повлиять на тарифы на электроэнергию, воду и общественный транспорт, а также на индекс потребительских цен.

Оборонный бюджет Израиля, как ожидается, должен вырасти до 187 млрд шекелей. Одним из почти гарантированных источников финансирования называют существенное сокращение коалиционных фондов, а также масштабные меры по повышению эффективности в бюджетах правительственных министерств.

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