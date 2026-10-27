BGK может предоставить до 20 млрд злотых на Port Polska — RMF24

В Польше государственный банк развития BGK ведет предварительные переговоры о возможном финансировании проекта Port Polska, предусматривающего строительство аэропорта в Баранове и высокоскоростной железной дороги. Общий объем участия банка может достичь 20 млрд злотых, сообщает RMF24 со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Финансирование аэропорта и железной дороги

Глава BGK Мирослав Чекай подтвердил, что банк рассматривает возможность финансирования строительства Port Polska. По его словам, BGK может выделить до 10 млрд злотых на один проект. Поскольку аэропорт и железная дорога являются отдельными проектами, совокупное финансирование может составить до 20 млрд злотых.

Чекай отметил, что банк сосредоточен на этих двух составляющих и готов перейти к дальнейшим аналитическим этапам. В то же время решение о финансировании будет зависеть, в частности, от обеспечения, государственных гарантий и определения источников погашения средств.

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Ранее заместитель министра инфраструктуры и правительственный уполномоченный по делам CPK Пётр Малепшак заявлял, что Польша не сможет получить из Европейского Союза запланированные 33,6 млрд злотых для реализации высокоскоростной железной дороги. По его оценке, на линию Y можно будет привлечь не более 12 млрд злотых европейских средств, что означает дефицит в 20 млрд злотых.

Конкурс в CPK и атомная электростанция

По данным Rzeczpospolita, поиск финансирования проходит параллельно с конкурсом на нового руководителя компании Centralny Port Komunikacyjny. Газета пишет, что нового главу проекта должны назвать до конца недели. Земляные работы должны были начаться в сентябре, однако их начала до сих пор не видно. Первые операции в аэропорту Баранува запланированы на конец 2032 года.

Отдельно BGK обсуждает возможность долгосрочного финансирования первой польской атомной электростанции в Хочеве. Стоимость этого проекта оценивают в 192 млрд злотых, а банк потенциально может предоставить кредит до 10 млрд злотых. Начало строительства электростанции запланировано на 2028 год.

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