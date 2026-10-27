Ripple заключила сделку с Robinhood о расширении использования своего стейблкоина RLUSD. Партнерство предусматривает применение цифрового доллара для расчетов по институциональным сделкам, автоматизации казначейских операций Robinhood, а также расширения доступа к торговле и финансированию цифровых активов через Ripple Prime и криптобиржу Bitstamp.

Как сообщает CNBC, договоренность также соответствует планам Robinhood по развитию глобальной финансовой платформы, объединяющей услуги для розничных и институциональных клиентов.

Расчеты и управление средствами

Генеральный менеджер Robinhood Crypto Йоханн Кербрат заявил, что компания получит доступ к RLUSD для институциональных расчетов, Ripple Treasury — для операций по управлению средствами, а Ripple Prime — для финансирования. По его словам, эти сервисы объединят возможности Ripple, Bitstamp и Robinhood в общей финансовой инфраструктуре.

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Стейблкоины давно используются на криптовалютном рынке для переводов между биржами, покупки и продажи цифровых активов и хранения средств между сделками без конвертации в традиционные валюты. Президент Ripple Моника Лонг заявила CNBC, что такие активы все чаще применяются не только для торговли, но и в корпоративных платежах и на рынках капитала.

Позиции RLUSD на рынке

Капитализация RLUSD превысила 2,5 млрд долларов. В то же время крупнейшими стейблкоинами на рынке остаются USDT от Tether и USDC от Circle; совокупная капитализация сегмента превышает 300 млрд долларов.

RLUSD также планируют добавить на торговую платформу Robinhood. В настоящее время актив доступен трейдерам на Bitstamp, а также в Robinhood Chain — блокчейне компании для токенизированных акций и других активов.

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