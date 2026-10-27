Ripple已与Robinhood达成协议，以扩大其RLUSD稳定币的使用。该合作计划将这一数字美元用于机构交易结算、Robinhood资金运营自动化，并通过Ripple Prime和加密货币交易所Bitstamp扩大数字资产交易和融资的准入。

据CNBC报道，该协议也符合Robinhood发展全球金融平台的计划，该平台将零售和机构客户服务相结合。

结算与资金管理

Robinhood Crypto总经理约翰·克布拉特表示，该公司将获得使用RLUSD进行机构结算的权限，使用Ripple Treasury开展资金管理业务，并通过Ripple Prime获得融资。据他称，这些服务将把Ripple、Bitstamp和Robinhood的能力整合到共同的金融基础设施中。

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稳定币长期以来一直在加密货币市场中用于交易所之间的转账、数字资产的买卖，以及在交易之间持有资金而无需兑换为传统货币。Ripple总裁莫妮卡·朗向CNBC表示，此类资产正越来越多地不仅用于交易，也用于企业支付和资本市场。

RLUSD的市场地位

RLUSD的市值已超过25亿美元。与此同时，Tether发行的USDT和Circle发行的USDC仍是市场上最大的稳定币；该领域的总市值超过3000亿美元。

RLUSD还计划被添加至Robinhood的交易平台。目前，该资产可供Bitstamp的交易者使用，也可在Robinhood Chain上使用——这是该公司用于代币化股票和其他资产的区块链。

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