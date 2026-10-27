Ripple zawarło umowę z Robinhood dotyczącą rozszerzenia wykorzystania swojego stablecoina RLUSD. Partnerstwo przewiduje użycie cyfrowego dolara do rozliczeń transakcji instytucjonalnych, automatyzacji operacji skarbcowych Robinhood, a także rozszerzenia dostępu do handlu i finansowania aktywów cyfrowych za pośrednictwem Ripple Prime oraz giełdy kryptowalut Bitstamp.

Jak informuje CNBC, porozumienie jest również zgodne z planami Robinhood dotyczącymi rozwoju globalnej platformy finansowej łączącej usługi dla klientów detalicznych i instytucjonalnych.

Rozliczenia i zarządzanie środkami

Dyrektor generalny Robinhood Crypto Johann Kerbrat oświadczył, że firma uzyska dostęp do RLUSD na potrzeby rozliczeń instytucjonalnych, Ripple Treasury do operacji zarządzania środkami oraz Ripple Prime do finansowania. Jak powiedział, usługi te połączą możliwości Ripple, Bitstamp i Robinhood we wspólnej infrastrukturze finansowej.

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Stablecoiny są od dawna wykorzystywane na rynku kryptowalut do transferów między giełdami, kupna i sprzedaży aktywów cyfrowych oraz przechowywania środków między transakcjami bez konwersji na tradycyjne waluty. Prezeska Ripple Monica Long powiedziała CNBC, że takie aktywa są coraz częściej wykorzystywane nie tylko do handlu, ale także w płatnościach korporacyjnych i na rynkach kapitałowych.

Pozycja RLUSD na rynku

Kapitalizacja RLUSD przekroczyła 2,5 mld dolarów. Jednocześnie największymi stablecoinami na rynku pozostają USDT firmy Tether i USDC firmy Circle, a łączna kapitalizacja tego segmentu przekracza 300 mld dolarów.

RLUSD ma również zostać dodany do platformy handlowej Robinhood. Obecnie aktywo jest dostępne dla traderów na Bitstamp, a także w Robinhood Chain — blockchainie firmy dla tokenizowanych akcji i innych aktywów.

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