Brytyjskie Biuro Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) obniżyło prognozę wzrostu brytyjskiej gospodarki w 2027 roku z 1,6% do 1%. Jednocześnie podwyższyło prognozę wzrostu na 2026 rok z 1,1% do 1,2%. Jak informuje The Guardian, zrewidowaną prognozę opublikowano równocześnie z przedstawieniem pierwszego budżetu kanclerza Johna Healeya.

Inflacja i dochody gospodarstw domowych

OBR oczekuje, że inflacja konsumencka w 2026 roku wyniesie 3,5%, choć w marcu prognozowało ją na poziomie 2%. Niezależne biuro pogorszyło także ocenę perspektyw poziomu życia: realne dochody rozporządzalne na osobę, po uwzględnieniu inflacji, mają w krótkim okresie spaść, a następnie wzrosnąć tylko umiarkowanie do końca obecnej kadencji parlamentu.

Według szacunków OBR na początku lat 30. XXI wieku poziom dochodów będzie około 2% wyższy niż przed pandemią. Biuro powiązało presję na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa ze wzrostem cen energii w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Działania budżetowe i zadłużenie

John Healey ogłosił wypłatę 100 funtów szterlingów dla 20 mln gospodarstw domowych. Koszt tego programu dla skarbu państwa oszacowano na 2,6 mld funtów. Rząd planuje również znieść stałą opłatę na rachunkach za gaz oraz tymczasowo podnieść podatek dla banków, aby sfinansować pakiet wsparcia energetycznego.

Kanclerz pozostawił margines w wysokości 15 mld funtów w odniesieniu do głównej reguły budżetowej, zgodnie z którą bieżące wydatki za trzy lata mają być pokrywane z wpływów podatkowych. Wiosną poprzednia kanclerz Rachel Reeves pozostawiła margines w wysokości 23,6 mld funtów. OBR prognozuje, że w średnim okresie zadłużenie publiczne spadnie do około 2% PKB, jednak w najbliższych latach będzie to następować wolniej, niż wcześniej zakładano.

Biuro podkreśliło wysoką niepewność prognoz. Według jego wyliczeń, jeśli ceny energii będą rosły silniej i dłużej niż w scenariuszu bazowym, zadłużenie publiczne w 2027 roku może być o 17 mld funtów wyższe. Przy niższej ścieżce cen może ono spaść o 12 mld funtów.

Czytaj nas na