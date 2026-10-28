OBR下调英国2027年经济增长预测——《卫报》

英国预算责任办公室（OBR）将英国经济2027年的增长预测从1.6%下调至1%。与此同时，2026年的增长预测从1.1%上调至1.2%。据《卫报》报道，修订后的预测与财政大臣约翰·希利首次预算案的发布同时公布。

通胀和家庭收入

OBR预计，2026年消费者通胀率将达到3.5%，而其在3月时预测为2%。这一独立机构还下调了对生活水平前景的评估：经通胀调整后的人均实际可支配收入预计将在短期内下降，随后在本届议会任期结束前仅温和增长。

OBR估计，到2030年代初，收入水平将比疫情前高出约2%。该机构将家庭和企业面临的压力与中东战争背景下能源价格上涨联系起来。

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预算措施和借款

约翰·希利宣布向2000万户家庭发放100英镑。这项计划对国库的成本估计为26亿英镑。政府还计划取消燃气账单中的固定费用，并暂时提高银行税，以资助能源支持方案。

财政大臣在主要财政规则方面保留了150亿英镑的余量；根据该规则，三年后的经常性支出必须由税收收入覆盖。今年春季，前任财政大臣雷切尔·里夫斯保留了236亿英镑的余量。OBR预测，中期内公共借款将降至约占国内生产总值的2%，但未来几年下降速度将慢于此前预期。

该机构强调，预测存在高度不确定性。根据其测算，如果能源价格的上涨幅度更大、持续时间更长，超过基准情景，2027年的公共借款可能增加170亿英镑。若价格走势较低，公共借款可能减少120亿英镑。

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