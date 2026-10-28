Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR) снизило прогноз роста британской экономики в 2027 году с 1,6% до 1%. Одновременно оценка роста на 2026 год была повышена с 1,1% до 1,2%. Как сообщает The Guardian, пересмотренный прогноз был опубликован одновременно с представлением первого бюджета канцлера Джона Хили.

Инфляция и доходы домохозяйств

OBR ожидает, что потребительская инфляция в 2026 году составит 3,5%, хотя в марте прогнозировало ее на уровне 2%. Независимое управление также ухудшило оценку перспектив уровня жизни: реальные располагаемые доходы на человека с учетом инфляции должны снизиться в краткосрочной перспективе, а затем лишь умеренно вырасти к завершению нынешнего созыва парламента.

По оценке OBR, в начале 2030-х годов уровень доходов будет примерно на 2% выше допандемийного. Управление связало давление на домохозяйства и предприятия с ростом цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке.

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Бюджетные меры и заимствования

Джон Хили объявил о выплате 100 фунтов стерлингов для 20 млн домохозяйств. Стоимость этой программы для государственной казны оценивается в 2,6 млрд фунтов. Правительство также планирует отменить фиксированную плату в счетах за газ и временно повысить налог для банков, чтобы профинансировать пакет энергетической поддержки.

Канцлер оставил резерв в размере 15 млрд фунтов в отношении основного бюджетного правила, согласно которому текущие расходы через три года должны покрываться налоговыми поступлениями. Весной предыдущая канцлер Рейчел Ривз оставила резерв в 23,6 млрд фунтов. OBR прогнозирует, что в среднесрочной перспективе государственные заимствования снизятся примерно до 2% ВВП, однако в ближайшие годы это будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее.

Управление подчеркнуло высокую неопределенность прогнозов. По его расчетам, если цены на энергоносители будут расти сильнее и дольше, чем в базовом сценарии, государственные заимствования в 2027 году могут быть на 17 млрд фунтов выше. При более низкой траектории цен они могут сократиться на 12 млрд фунтов.

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