W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna utrzymała docelowy przedział podstawowej stopy procentowej na poziomie 3,75–4%. Federalny Komitet Otwartego Rynku Fed podjął tę decyzję w środę stosunkiem głosów 10 do 2, informuje The Hill.

Dwoje członków komitetu nie poparło decyzji

Członkini Rady Gubernatorów Fed Lisa Cook i prezes Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland Beth Hammack zagłosowały za podwyżką stopy o 0,25 punktu procentowego. Decyzję podjęto sześć tygodni po poprzedniej podwyżce o ćwierć punktu — pierwszej od ponad trzech lat.

Przed posiedzeniem traderzy niemal nie oczekiwali zmiany stopy: według CME FedWatch prawdopodobieństwo jej utrzymania szacowano na 90,6%. Inflacja jednocześnie pozostaje powyżej celu Fed wynoszącego 2% już od pięciu i pół roku.

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Inflacja przyspieszyła we wrześniu

Roczna inflacja, obliczana na podstawie indeksu cen konsumpcyjnych, wzrosła z 3,4% w sierpniu do 3,7% we wrześniu. Publikacja wiąże presję na gospodarkę z szokami energetycznymi, w szczególności wskazując, że ceny benzyny we wrześniu odnotowały największy miesięczny wzrost od marca.

Kilku przedstawicieli Fed wcześniej podkreślało potrzebę cierpliwej oceny danych gospodarczych. Zgodnie z kwartalnymi prognozami gospodarczymi komitetu, w ubiegłym miesiącu 12 z 18 jego członków oczekiwało jeszcze jednej podwyżki stopy do końca roku po wrześniowym kroku.

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