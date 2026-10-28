В США Федеральная резервная система сохранила целевой диапазон базовой ставки на уровне 3,75–4%. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял это решение в среду голосами 10 против 2, сообщает The Hill.

Двое членов комитета не поддержали решение

Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак проголосовали за повышение ставки на 0,25 процентного пункта. Решение приняли через шесть недель после предыдущего повышения на четверть пункта — первого более чем за три года.

Накануне заседания трейдеры почти не ожидали изменения ставки: по данным CME FedWatch, вероятность ее сохранения оценивалась в 90,6%. Инфляция при этом остается выше целевого уровня ФРС в 2% уже пять с половиной лет.

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Инфляция ускорилась в сентябре

Годовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен, выросла с 3,4% в августе до 3,7% в сентябре. Издание связывает давление на экономику с энергетическими шоками, в частности отмечая, что цены на бензин в сентябре продемонстрировали наибольший месячный рост с марта.

Несколько представителей ФРС ранее подчеркивали необходимость терпеливо оценивать экономические данные. Согласно квартальным экономическим прогнозам комитета, в прошлом месяце 12 из 18 его членов ожидали еще одного повышения ставки до конца года после сентябрьского шага.

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