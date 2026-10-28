美国联邦储备委员会将基准利率目标区间维持在3.75%至4%。美联储联邦公开市场委员会周三以10票对2票通过了这一决定，The Hill报道。

两名委员会成员未支持该决定

美联储理事会成员丽莎·库克和克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克投票支持将利率上调0.25个百分点。该决定是在此前一次上调0.25个百分点六周后作出的，后者是三年多来的首次加息。

在会议前，交易员几乎不预期利率发生变化：根据CME FedWatch的数据，维持利率不变的概率估计为90.6%。与此同时，通胀率已持续五年半高于美联储2%的目标水平。

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9月通胀加速

按消费者价格指数计算的年度通胀率从8月的3.4%升至9月的3.7%。该媒体将经济压力与能源冲击联系起来，特别指出，9月汽油价格录得自3月以来最大的月度涨幅。

多名美联储官员此前强调，有必要耐心评估经济数据。根据委员会的季度经济预测，上个月其18名成员中有12人预计，在9月采取行动后，到年底前还会再加息一次。

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