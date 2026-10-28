ФРС США зберегла ставку на рівні 3,75–4% попри інфляцію — The Hill

У США Федеральна резервна система залишила цільовий діапазон базової ставки на рівні 3,75–4%. Комітет з операцій на відкритому ринку ФРС ухвалив це рішення в середу голосами 10 проти 2, повідомляє The Hill.

Двоє членів комітету не підтримали рішення

Членкиня Ради керівників ФРС Ліза Кук і президент Федерального резервного банку Клівленда Бет Геммак проголосували за підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту. Рішення ухвалили через шість тижнів після попереднього підвищення на чверть пункту — першого більш ніж за три роки.

Напередодні засідання трейдери майже не очікували зміни ставки: за даними CME FedWatch, імовірність її збереження оцінювали у 90,6%. Інфляція водночас залишається вищою за цільовий рівень ФРС у 2% уже п’ять із половиною років.

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Інфляція прискорилася у вересні

Річна інфляція, розрахована за індексом споживчих цін, зросла з 3,4% у серпні до 3,7% у вересні. Видання пов’язує тиск на економіку з енергетичними шоками, зокрема зазначаючи, що ціни на бензин у вересні продемонстрували найбільше місячне зростання від березня.

Кілька посадовців ФРС раніше наголошували на необхідності терпляче оцінювати економічні дані. Згідно з квартальними економічними прогнозами комітету, минулого місяця 12 із 18 його членів очікували ще одного підвищення ставки до кінця року після вересневого кроку.

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