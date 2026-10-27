Ripple уклала угоду з Robinhood щодо використання стейблкоїна RLUSD — CNBC

Ripple уклала угоду з Robinhood про розширення використання свого стейблкоїна RLUSD. Партнерство передбачає застосування цифрового долара для розрахунків за інституційними угодами, автоматизації казначейських операцій Robinhood, а також розширення доступу до торгівлі й фінансування цифрових активів через Ripple Prime та криптобіржу Bitstamp.

Як повідомляє CNBC, домовленість також відповідає планам Robinhood розвивати глобальну фінансову платформу, що поєднує послуги для роздрібних та інституційних клієнтів.

Розрахунки та управління коштами

Генеральний менеджер Robinhood Crypto Йоганн Кербрат заявив, що компанія матиме доступ до RLUSD для інституційних розрахунків, Ripple Treasury — для операцій з управління коштами, а Ripple Prime — для фінансування. За його словами, ці сервіси поєднають можливості Ripple, Bitstamp і Robinhood у спільній фінансовій інфраструктурі.

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Стейблкоїни давно використовують на криптовалютному ринку для переказів між біржами, купівлі та продажу цифрових активів і зберігання коштів між угодами без конвертації у традиційні валюти. Президентка Ripple Моніка Лонг заявила CNBC, що такі активи дедалі більше застосовують не лише для торгівлі, а й у корпоративних платежах та на ринках капіталу.

Позиції RLUSD на ринку

Капіталізація RLUSD перевищила 2,5 млрд доларів. Водночас найбільшими стейблкоїнами на ринку залишаються USDT від Tether і USDC від Circle; сукупна капіталізація сегмента перевищує 300 млрд доларів.

RLUSD також планують додати до торгової платформи Robinhood. Наразі актив доступний трейдерам на Bitstamp, а також у Robinhood Chain — блокчейні компанії для токенізованих акцій та інших активів.

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