台湾中央银行表示，外国机构投资者的资金净流出是新台币兑美元大幅走弱的重要因素之一。从7月初至10月21日，台湾金融市场的资金净流出达到约543亿美元，而当地货币在此期间兑美元贬值约2%，《台北时报》报道。

股票抛售与资本外流

央行在提交给立法院的书面报告中表示，从7月至10月21日，外国机构投资者净卖出价值1.25万亿新台币的台湾股票，约合387亿美元。包括资本利得和现金股息在内的资金净流出总额约为543亿美元。

监管机构将新一轮资本外流与外界再次担忧美国与伊朗可能发生军事冲突，以及因担心人工智能支出而引发的全球科技股抛售联系起来。央行评估称，这些因素对TAIEX指数构成压力，并促使投资者从台湾金融市场撤出更多资金。

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央行干预

上半年，外国机构投资者的资金净流出为233亿美元。央行指出，中东军事紧张局势升级以及对美国联邦储备系统紧缩政策的担忧，也加大了对台湾货币的压力。

为减少外汇市场波动，央行在今年前六个月卖出的美元比买入的多170.4亿美元。从1月1日至10月21日，新台币兑美元贬值3.23%，而美元指数上涨3.49%。

央行表示，在此期间，台湾货币的跌幅小于瑞士法郎的3.89%、欧元的4.35%以及泰铢的6.29%。监管机构解释称，台湾经济规模较小且开放、外汇市场相对较浅，以及对贸易的高度依赖，使得有必要进行外汇干预。

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