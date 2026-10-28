Центральный банк Тайваня заявил, что чистый отток средств иностранных институциональных инвесторов стал одним из существенных факторов резкого ослабления нового тайваньского доллара по отношению к доллару США. С начала июля по 21 октября чистый отток средств с финансовых рынков Тайваня достиг около 54,3 млрд долларов, а местная валюта за этот период потеряла примерно 2% по отношению к американской, сообщает Taipei Times.

Продажи акций и отток капитала

В письменном отчете для Законодательного юаня центробанк отметил, что с июля по 21 октября иностранные институциональные инвесторы осуществили чистую продажу тайваньских акций на 1,25 трлн новых тайваньских долларов, или примерно на 38,7 млрд долларов США. Общий чистый отток средств, который также учитывает прирост капитала и денежные дивиденды, составил около 54,3 млрд долларов.

Регулятор связал новую волну оттока капитала с возобновлением опасений относительно возможного военного конфликта между США и Ираном, а также с мировой распродажей технологических акций из-за беспокойства по поводу расходов на искусственный интеллект. По оценке центробанка, эти факторы давили на индекс TAIEX и побуждали инвесторов выводить больше средств с финансовых рынков Тайваня.

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Интервенции центробанка

В первом полугодии чистый отток средств иностранных институциональных инвесторов составил 23,3 млрд долларов. Центробанк отметил, что эскалация военной напряженности на Ближнем Востоке и опасения по поводу жесткой политики Федеральной резервной системы США также усиливали давление на тайваньскую валюту.

Чтобы уменьшить колебания на валютном рынке, в течение первых шести месяцев года центробанк продал на 17,04 млрд долларов США больше, чем купил. С 1 января по 21 октября новый тайваньский доллар ослаб по отношению к доллару США на 3,23%, тогда как индекс доллара США вырос на 3,49%.

Центробанк сообщил, что за этот период падение тайваньской валюты было меньше, чем у швейцарского франка, потерявшего 3,89%, евро, снизившегося на 4,35%, и тайского бата, ослабевшего на 6,29%. Регулятор объяснил необходимость валютных интервенций небольшим и открытым характером экономики Тайваня, относительно неглубоким валютным рынком и значительной зависимостью от торговли.

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