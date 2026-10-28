Bank centralny Tajwanu oświadczył, że odpływ netto środków zagranicznych inwestorów instytucjonalnych był jednym z istotnych czynników gwałtownego osłabienia nowego dolara tajwańskiego wobec dolara amerykańskiego. Od początku lipca do 21 października odpływ netto środków z tajwańskich rynków finansowych sięgnął około 54,3 mld dolarów, a lokalna waluta straciła w tym okresie około 2% wobec waluty amerykańskiej, podaje Taipei Times.

Sprzedaż akcji i odpływ kapitału

W pisemnym raporcie dla Yuan Ustawodawczego bank centralny wskazał, że od lipca do 21 października zagraniczni inwestorzy instytucjonalni dokonali sprzedaży netto tajwańskich akcji o wartości 1,25 bln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 38,7 mld dolarów amerykańskich. Łączny odpływ netto środków, który uwzględnia także zyski kapitałowe i dywidendy pieniężne, wyniósł około 54,3 mld dolarów.

Regulator powiązał nową falę odpływu kapitału z odnowionymi obawami dotyczącymi możliwego konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także ze światową wyprzedażą akcji technologicznych z powodu obaw o wydatki na sztuczną inteligencję. Według oceny banku centralnego czynniki te wywierały presję na indeks TAIEX i skłoniły inwestorów do wycofywania większych środków z tajwańskich rynków finansowych.

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Interwencje banku centralnego

W pierwszej połowie roku odpływ netto środków zagranicznych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 23,3 mld dolarów. Bank centralny zaznaczył, że eskalacja napięć militarnych na Bliskim Wschodzie oraz obawy dotyczące restrykcyjnej polityki Rezerwy Federalnej USA również zwiększały presję na tajwańską walutę.

Aby ograniczyć wahania na rynku walutowym, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku bank centralny sprzedał o 17,04 mld dolarów amerykańskich więcej, niż kupił. Od 1 stycznia do 21 października nowy dolar tajwański osłabił się wobec dolara amerykańskiego o 3,23%, podczas gdy indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 3,49%.

Bank centralny poinformował, że w tym okresie spadek wartości tajwańskiej waluty był mniejszy niż franka szwajcarskiego, który stracił 3,89%, euro, które spadło o 4,35%, oraz bahta tajskiego, który osłabił się o 6,29%. Regulator wyjaśnił konieczność interwencji walutowych niewielkim i otwartym charakterem gospodarki Tajwanu, relatywnie płytkim rynkiem walutowym oraz znaczną zależnością od handlu.

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