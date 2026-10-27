Международный валютный фонд поддержал реформы правительства президента Аргентины Хавьера Милея по итогам третьего пересмотра программы страны. Договоренность по результатам пересмотра открывает возможность для транша примерно на 900 миллионов долларов США. В то же время МВФ еще не одобрил окончательную выплату этих средств.

Третий пересмотр программы

Как сообщает Buenos Aires Times, пересмотр стал третьим в рамках программы Аргентины с Фондом. Поддержка МВФ касается реформ, которые проводит правительство Милея. Публикация была обнародована 27 октября 2026 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Решение Исполнительного совета

Перевод средств не произойдет автоматически: для него необходимо окончательное одобрение Исполнительного совета МВФ. Таким образом, сумма примерно в 900 миллионов долларов является объемом возможного транша, а не уже осуществленным финансированием. Окончательное решение о выплате должен принять Совет Фонда.

На опубликованной Buenos Aires Times фотографии Милей изображен вместе с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Материал подготовил главный редактор издания Джеймс Грейнджер.

Читай нас в