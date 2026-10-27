Соглашение МВФ с Аргентиной открывает путь к $900 млн — Buenos Aires Times
Международный валютный фонд поддержал реформы правительства президента Аргентины Хавьера Милея по итогам третьего пересмотра программы страны. Договоренность по результатам пересмотра открывает возможность для транша примерно на 900 миллионов долларов США. В то же время МВФ еще не одобрил окончательную выплату этих средств.
Третий пересмотр программы
Как сообщает Buenos Aires Times, пересмотр стал третьим в рамках программы Аргентины с Фондом. Поддержка МВФ касается реформ, которые проводит правительство Милея. Публикация была обнародована 27 октября 2026 года.
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Решение Исполнительного совета
Перевод средств не произойдет автоматически: для него необходимо окончательное одобрение Исполнительного совета МВФ. Таким образом, сумма примерно в 900 миллионов долларов является объемом возможного транша, а не уже осуществленным финансированием. Окончательное решение о выплате должен принять Совет Фонда.
На опубликованной Buenos Aires Times фотографии Милей изображен вместе с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Материал подготовил главный редактор издания Джеймс Грейнджер.