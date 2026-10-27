Międzynarodowy Fundusz Walutowy poparł reformy rządu prezydenta Argentyny Javiera Mileia po trzecim przeglądzie programu tego kraju. Porozumienie osiągnięte w wyniku przeglądu otwiera możliwość wypłaty transzy w wysokości około 900 mln dolarów. Jednocześnie MFW nie zatwierdził jeszcze ostatecznej wypłaty tych środków.

Trzeci przegląd programu

Jak informuje Buenos Aires Times, przegląd był trzecim w ramach programu Argentyny z Funduszem. Poparcie MFW dotyczy reform prowadzonych przez rząd Mileia. Publikację opublikowano 27 października 2026 roku.

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Decyzja Rady Wykonawczej

Przekazanie środków nie nastąpi automatycznie: wymaga ono ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Wykonawczą MFW. Zatem kwota około 900 mln dolarów jest wartością możliwej transzy, a nie finansowaniem już wypłaconym. Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty ma podjąć Rada Funduszu.

Na zdjęciu opublikowanym przez Buenos Aires Times Milei został przedstawiony razem z dyrektor zarządzającą MFW Kristaliną Georgiewą. Materiał przygotował redaktor naczelny wydania James Granger.

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