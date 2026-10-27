BGK może przeznaczyć do 20 mld zł na Port Polska — RMF24

W Polsce państwowy bank rozwoju BGK prowadzi wstępne rozmowy w sprawie możliwego finansowania projektu Port Polska, który zakłada budowę lotniska w Baranowie i kolei dużych prędkości. Łączne zaangażowanie banku może sięgnąć 20 mld zł, informuje RMF24, powołując się na gazetę Rzeczpospolita.

Finansowanie lotniska i kolei

Prezes BGK Mirosław Czekaj potwierdził, że bank rozważa możliwość finansowania budowy Portu Polska. Jak powiedział, BGK może przeznaczyć do 10 mld zł na jeden projekt. Ponieważ lotnisko i kolej są odrębnymi projektami, łączne finansowanie może wynieść do 20 mld zł.

Czekaj zaznaczył, że bank koncentruje się na tych dwóch komponentach i jest gotowy przejść do kolejnych etapów analitycznych. Jednocześnie decyzja o finansowaniu będzie zależeć między innymi od zabezpieczeń, gwarancji państwowych oraz określenia źródeł spłaty środków.

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Wcześniej wiceminister infrastruktury i rządowy pełnomocnik ds. CPK Piotr Malepszak oświadczył, że Polska nie będzie mogła uzyskać z Unii Europejskiej planowanych 33,6 mld zł na realizację kolei dużych prędkości. Według jego oceny na linię Y będzie można pozyskać nie więcej niż 12 mld zł środków europejskich, co oznacza deficyt w wysokości 20 mld zł.

Konkurs w CPK i elektrownia jądrowa

Według Rzeczpospolitej poszukiwanie finansowania odbywa się równolegle z konkursem na nowego szefa spółki Centralny Port Komunikacyjny. Gazeta pisze, że nowy szef projektu ma zostać wskazany do końca tygodnia. Roboty ziemne miały rozpocząć się we wrześniu, jednak ich rozpoczęcia nadal nie widać. Pierwsze operacje na lotnisku w Baranowie zaplanowano na koniec 2032 roku.

Oddzielnie BGK omawia możliwość długoterminowego finansowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie. Koszt tego projektu szacowany jest na 192 mld zł, a bank potencjalnie może udzielić kredytu do 10 mld zł. Rozpoczęcie budowy elektrowni zaplanowano na 2028 rok.

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