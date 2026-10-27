RMF24：BGK或为Port Polska提供至多200亿兹罗提

在波兰，国有开发银行BGK正就可能为Port Polska项目提供融资进行初步谈判。该项目包括在巴拉努夫建设机场和高速铁路。该银行的参与总额可能达到200亿兹罗提，RMF24报道称，消息援引《共和国报》。

机场和铁路融资

BGK行长米罗斯瓦夫·切凯确认，该行正在考虑为Port Polska建设提供融资的可能性。他表示，BGK可为一个项目拨款至多100亿兹罗提。由于机场和铁路是两个独立项目，合计融资额可能达到200亿兹罗提。

切凯指出，该行正专注于这两个组成部分，并准备进入进一步的分析阶段。同时，融资决定将取决于包括担保、国家担保以及确定资金偿还来源等因素。

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此前，波兰基础设施部副部长兼CPK政府全权代表彼得·马莱普沙克表示，波兰将无法从欧盟获得原计划用于实施高速铁路的336亿兹罗提。按其评估，Y线最多只能获得120亿兹罗提的欧洲资金，这意味着存在200亿兹罗提的资金缺口。

CPK的遴选和核电站

据《共和国报》报道，寻找融资的工作与为Centralny Port Komunikacyjny公司遴选新负责人的程序同步进行。该报写道，项目的新负责人应在本周末前公布。土方工程原定于9月开始，但至今仍未见启动。巴拉努夫机场的首批运营计划于2032年底开始。

此外，BGK正在讨论为波兰首座位于霍切沃的核电站提供长期融资的可能性。该项目成本估计为1920亿兹罗提，该银行可能提供至多100亿兹罗提的贷款。电站建设计划于2028年开始。

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