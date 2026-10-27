Государственным предприятиям австралийского штата Тасмания, испытывающим финансовые трудности, потребуется около $1,8 млрд поддержки налогоплательщиков, заявил аудитор штата Мартин Томпсон. Об этом сообщает ABC News Australia.

Согласно его отчету, в 2025–2026 финансовом году государственные предприятия перечислили в бюджет штата $158,83 млн, одновременно получив $743,47 млн поддержки в виде субсидий и взносов в капитал. Таким образом, их содержание обошлось налогоплательщикам в $584,64 млн. Предприятия также выполнили лишь половину собственных целевых показателей.

Майский бюджет Тасмании предусматривает увеличение объема поддержки до $909 млн в 2029 году. В то же время власти рассчитывают на рост поступлений от этих предприятий, что должно частично компенсировать расходы.

Заимствования сектора

Томпсон указал на снижение прибыльности госпредприятий, рост заимствований, зависимость от государственного финансирования и сокращение их отдачи для бюджета. По его прогнозу, совокупные заимствования сектора вырастут с $5,39 млрд до $8,94 млрд в 2030 году.

Отдельно заимствования сектора общего государственного управления уже составляют $6,82 млрд и, согласно прогнозу, к концу десятилетия достигнут $9,47 млрд.

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Состояние TT-Line

Аудитор отметил, что TT-Line, Homes Tasmania и Metro Tasmania сообщили о существенной неопределенности относительно способности продолжать деятельность без постоянной поддержки и финансирования правительства.

В августе 2025 года Томпсон признал неплатежеспособной TT-Line — оператора паромов Spirit of Tasmania. Компания не согласилась с таким выводом, сославшись на финансовую поддержку штата. В 2025–2026 финансовом году она получила взнос в капитал на $74,5 млн, а в течение следующих четырех лет должна получить еще $506 млн.

По данным ABC News Australia, программа замены судов обошлась на $717 млн дороже, чем ожидалось, и привела к многолетней задержке ввода новых паромов в эксплуатацию. Казначей Тасмании Эрик Абец заявил, что правительство усиливает надзор за госпредприятиями, подотчетность и прозрачность.

В отдельном отчете Томпсон изучил более 250 документов Министерства финансов, касающихся надзора за госпредприятиями, и пришел к выводу, что ведомство не всегда предоставляло казначею информацию для обоснованных решений. Министерство согласилось улучшить мониторинг и качество рекомендаций.

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