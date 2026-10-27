Аудитор Тасманії: держпідприємствам знадобиться $1,8 млрд підтримки — ABC News Australia

Державним підприємствам австралійського штату Тасманія, які мають фінансові труднощі, знадобиться близько $1,8 млрд підтримки платників податків, заявив аудитор штату Мартін Томпсон. Про це повідомляє ABC News Australia.

За даними його звіту, у 2025–2026 фінансовому році державні підприємства перерахували до бюджету штату $158,83 млн, водночас отримавши $743,47 млн підтримки у вигляді субсидій і внесків до капіталу. Таким чином, їхнє утримання обійшлося платникам податків у $584,64 млн. Підприємства також виконали лише половину власних цільових показників.

Травневий бюджет Тасманії передбачає збільшення обсягу підтримки до $909 млн у 2029 році. Водночас влада розраховує на зростання надходжень від цих підприємств, що має частково компенсувати витрати.

Запозичення сектору

Томпсон вказав на зниження прибутковості держпідприємств, зростання запозичень, залежність від урядового фінансування та скорочення їхньої віддачі для бюджету. За його прогнозом, сукупні запозичення сектору зростуть із $5,39 млрд до $8,94 млрд у 2030 році.

Окремо запозичення сектору загального державного управління вже становлять $6,82 млрд і, за прогнозом, до кінця десятиліття сягнуть $9,47 млрд.

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Стан TT-Line

Аудитор зазначив, що TT-Line, Homes Tasmania і Metro Tasmania повідомили про суттєву невизначеність щодо здатності продовжувати діяльність без постійної підтримки та фінансування уряду.

У серпні 2025 року Томпсон визнав неплатоспроможним TT-Line — оператора поромів Spirit of Tasmania. Компанія не погодилася з таким висновком, пославшись на фінансову підтримку штату. У 2025–2026 фінансовому році вона отримала внесок до капіталу на $74,5 млн, а протягом наступних чотирьох років має отримати ще $506 млн.

За даними ABC News Australia, програма заміни суден коштувала на $717 млн більше, ніж очікувалося, і спричинила багаторічну затримку введення нових поромів в експлуатацію. Скринник Тасманії Ерік Абец заявив, що уряд посилює нагляд за державними підприємствами, підзвітність і прозорість.

В окремому звіті Томпсон перевірив понад 250 документів Міністерства фінансів щодо нагляду за держпідприємствами та дійшов висновку, що відомство не завжди надавало скарбнику інформацію для обґрунтованих рішень. Міністерство погодилося поліпшити моніторинг і якість рекомендацій.

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