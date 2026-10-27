以色列财政部为下一届政府准备了一揽子经济措施，旨在为增加国防预算提供资金，并遏制预算赤字和政府债务占国内生产总值比例的增长。据《耶路撒冷邮报》报道，部分倡议与以色列银行共同制定。

拟议政策将由选举后组成的政府实施。新联盟面临的主要挑战之一，将是通过2027年预算或2027至2028年两年期预算，该预算必须根据《经济安排法》规定全面改革。

税收提议

可能采取的措施包括强制申报住宅租金收入，并从第一谢克尔起对这类收入征税。目前，每月不超过5654谢克尔的租金收入免税。其中一些立法倡议在以色列议会财政委员会受阻。

还建议对国际内容提供商征税，该国将其称为“Netflix税”，减少养老金缴款的税收优惠，并取消目前享有此类优惠行业的增值税豁免。

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根据现行自动预算规定，2027年将继续冻结对所得税档位、税收抵免点和国家保险缴款的调整，并维持当前增值税税率。这些措施带来的收入估计为100亿谢克尔。

燃料与国防预算

汽油每升补贴1谢克尔已持续两个月，给预算造成超过5亿谢克尔的成本，该补贴计划于周六晚结束。这可能使燃油价格每升至少上涨1谢克尔；进一步上涨将取决于全球燃油价格。

据该报预期，自助服务的95号汽油每升价格可能达到8.90谢克尔。同时，美元兑谢克尔汇率约下降1%可能会缓和涨价。《耶路撒冷邮报》评估称，燃油价格上涨可能影响电力、供水和公共交通费率，以及消费者价格指数。

以色列国防预算预计将增至1870亿谢克尔。大幅削减联盟资金被视为几乎可以保证的融资来源之一，此外还包括在政府部门预算中大规模提高效率的措施。

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