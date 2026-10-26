波兰2027年养老金和年金领取者的月均人数预计将超过870万人，比2026年增加11.3万人。据Interia报道，该数据来自波兰社会保险局（ZUS）。

平均发放金额将升至4530兹罗提

根据预测，2027年平均每月养老金或年金金额将约为4530兹罗提，比2026年高6.2%。计算中纳入了养老金和年金指数调整，系数为103.96%。

社会保险基金的支出还将受到遗属年金支付规则变化的影响：领取者应得的第二项待遇所占比例预计将从15%提高至25%。由于领取待遇人数增加，支出也将上升。

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2027年基金预算

社会保险基金2027年财务计划规定，收入为5390亿兹罗提，支出为5372亿兹罗提。据预测，参保人员缴费将覆盖约80%的支出，其余部分将通过国家预算补贴筹资。

计划将约4713亿兹罗提用于支付养老金和年金，约占基金全部支出的88%。另有约505亿兹罗提用于其他待遇，其中近一半将用于病假津贴。ZUS的运营预算为67亿兹罗提。该计划还包括约50亿兹罗提用于人口储备基金、4.36亿兹罗提用于残疾预防，以及1.88亿兹罗提用于事故预防。报道指出，该基金在2027年的财务状况预计将保持稳定。

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